『【特価】 ヴァイスシュバルツ ホロライブ 未来へ一緒に 雪花ラミィ SSP【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 22時 14分に出品され03月07日 22時 14分に終了予定です。即決価格は10,167円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴァイスシュバルツ

ホロライブプロダクション vol.1

SSP 未来へ一緒に 雪花ラミィ



Hello. This is an authentic product.

Please check the photos to see the condition of this card and only purchase if you are satisfied with it. It is priced low because there are some minor initial scratches. Please buy it.

(Please note that we do not accept low ratings regarding condition.)



写真の⭕️部分に写真ではわからない程度の僅かな白カケ・凹みとみられる初期キズがございますのでご了承の上でご購入ください。



以前フリマサイトで購入したものです。



状態は写真でご確認の後、納得いただいた方のみお取引をよろしくお願い致します。



状態に関しての低評価は受け付けられませんので気になる点等ございましたらコメントにてご確認ください。



ローダーにいれた状態で防水、折れ防止で発送します。



購入後の返品・返金・キャンセルは一切お受けいたしません。



種別···シングルカード



Weiß Schwarz ヴァイスシュヴァルツ

hololiveproduction hololive ホロライブ 5期生 SSP サイン Lamy Yukihana 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>ヴァイスシュヴァルツ 商品の状態: 新品、未使用