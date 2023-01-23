『SIDE SLOPE ニット サイズ2 SSL33-002R【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 19時 41分に出品され03月21日 19時 41分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイドスロープ ピンクニット

サイズ2

商品番号 SSL33-002R

1年前購入後、2.3度着用しました。

定価3万円でした。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: サイドスロープ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SIDE

SLOPE

ニット

サイズ2

SSL33-002R