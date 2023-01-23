『z1012★ 着物淡雪 ★ 単衣 ★ 正絹 本場大島紬 花尽くし 一元【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 05時 17分に出品され04月21日 05時 17分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
【銘品新品】西陣名家「長嶋成織物」フクロウ 万両 芙蓉「泥銀錦変わり織」」
¥ 30000
金駒刺繍 抽象椿模様 爽やかミントグリーン 名古屋帯 着物 081t
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《特選＊袋帯■葡萄唐草文様■作家物落款有■白■六通柄◆正絹着物◆FA3-14》
¥ 13000
訪問着 箔散らしに流水模様 着物 正絹 紋なし 胴抜き 広衿 RK-2670
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本場大島紬 亀甲 ヨコソ 袷 紬 裄66 丈163.5 袖49
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黒地振袖と帯のセット✨トールサイズ 辻が花 暈し染め 正絹 11月末に削除☆
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訪問着 作家物友禅 上品な花模様 薄卵色 縮緬 K-4094
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色留袖 正絹 三つ紋 松竹梅 金駒刺繍 広衿 袷 着物 U-126
¥ 7254
西陣織袋帯未仕立（株）橋本テル織物 焦げ茶地色雪の結晶花型文 芯入仕立代込 新品
¥ 11350
落札価格9204円
19 入札履歴
終了
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