『z1012★ 着物淡雪 ★ 単衣 ★ 正絹 本場大島紬 花尽くし 一元【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 05時 17分に出品され04月21日 05時 17分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【着物単品価格です・コーデのその他商品は含まれません】



※ご覧下さりありがとうございます。

プロフ一読お願いします(^^♪



近いベースカラー

※※僅かに薄めの鶯茶色※※



◆状態

衿裏地にアクがあるものの、その他特筆するような難なく状態の良いお品物です。

軽く身にそうしなやかな着心地は大島紬ならでは(^^♪

お好きな方いかがでしょうか？

この機会に是非ご検討よろしくお願いいたします。

◆素材

正絹 紬織物

◆仕様

単衣 広衿 背伏せ・背当て

◆適応身長 158㎝から168㎝前後目安

【サイズ】

※肩身丈 163㎝

※裄 65㎝

※袖丈 48.5㎝

※袖幅 33㎝

※後ろ幅 29.5㎝

※前幅 23㎝

※おくみ 14.5㎝

※つま下 79㎝



＜幅だし可能サイズ＞↓

内揚げ 0㎝

お袖側 0.5㎝

身頃側 2㎝

お袖 1.5㎝

多少の誤差はお許し下さい。



リユース品に対して細部まで気になる方はご購入をお控え下さい。

気に入って下さいました方へお譲り出来れば幸いです



※環境に配慮し小さく折りたたみ梱包致します。

ご了承のほどお願い致します。



気持ちの良いお取引になるよう努めます。

リサイクル着物にご理解をお願い致します。







振袖 七緒 美しい着物

成人式 記念式典 パーティー 結婚式 七五三 お宮参り 初節句 お正月 イベント お稽古 お茶会 入学式 卒業式 入卒式 入園式 卒園式 端午の節句 桃の節句 名古屋帯 袋帯 着物 呉服 和装小物 カジュアル セミフォーマル 正絹 刺繍



身丈(肩山から)...160〜164cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ z1012★

着物淡雪

★

単衣

★ 正絹 本場大島紬 花尽くし 一元