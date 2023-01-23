『PORKCHOP/ボア コーチジャケット neighborhood masses【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 05時 16分に出品され04月11日 05時 16分に終了予定です。即決価格は12,100円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 PORKCHOP BOA COACH JACKET

ボア コーチジャケット 初期

2018年モデル



カラー：カーキ



サイズ：M



中古品であることをご理解いただける方のみご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: チャレンジャー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PORKCHOP/ボア

コーチジャケット

neighborhood

masses