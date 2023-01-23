『Ameri VINTAGE UND GYPSUM ART DRESS【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 03時 57分に出品され03月10日 03時 57分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即日発送可能です。



Sサイズ

カーキ

新品未使用



サイズを間違えて購入したため出品します。



タグ類（紙タグ、ブランドタグ、洗濯タグ）は全て外してあります。

タグ類にこだわるようであればご購入おすすめしません。



〈デザイン〉

・石膏アートからインスピレーションを受けて制作した、オリジナルのアート柄のレイヤードドレス。

・特殊な顔料を使用し、線を描く際に大胆に凹凸感を残すようにして描き上げている。

・表地2枚にプリントを施し、3D見えにしている。

・柄とリンクした重なりの美しいプリント表現も拘りポイント。

・ノースリーブのワンピースとシアーの長袖ワンピースがセットになったアイテム。・セットでは勿論、それぞれ単品でも着用可能。

・オケージョンはもちろん、シアードレス単品はコーディネート次第でデイリーにもおすすめ。



〈素材〉

裏地：なし

透け感：なし

伸縮性：チュールやや有り 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: アメリヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Ameri

VINTAGE

UND

GYPSUM

ART

DRESS