『コーチ F36811 バッグパック ボルドー 美品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 09分に出品され03月15日 02時 09分に終了予定です。即決価格は17,391円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COACH コーチ

リュックサック バッグパック デイパック

巾着 フラップ





型番 F36811



サイズ 縦約41cm 横32cm 厚み15cm

測り方により誤差があります



素材 本革 レザー



カラー ボルドー



ストアオークション購入

メンズ レディース ユニセックス 男女兼用



ご覧頂き誠にありがとうございます☺︎

コーチの大容量バッグパックになります

荷物が入ってなくても

背負ってお出掛けしたくなるデザイン



外側にも内側にもポケットがたくさんあり、

収納性高く、開口部は巾着型です



レザーには艶があり、

使用感がほとんど感じられない美品です



この機会にぜひよろしくお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ コーチ F36811

バッグパック ボルドー 美品