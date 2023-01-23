『【正規品】airpods pro 第二世代 タイプC【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 27分に出品され03月19日 03時 27分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 限定保証残っております。

確実正規品のUSB-Cタイプです。

ノイズキャンセリング・音質・ボタンアクション各種不具合等一切ございません。



使用はほぼしておらず、美品になります。



即日発送いたします。



モデル名···AirPods Pro



世代/種類···(第2世代)



ケース/種類···ワイヤレス充電 MagSafe 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル