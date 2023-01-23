『アディカラー ビッグロゴ ジャケット / アディダスオリジナルス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 11時 17分に出品され03月25日 11時 17分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2024年の1月に購入しました。数回着ています。

写真の通りですが襟の所に少し汚れがあります。

ご確認ください。



ブランド

adidas



購入時

22000円



サイズ L

身幅 約58

肩幅 約48.5

着丈 約55

袖丈 約59.5



カラー

ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アディカラー

ビッグロゴ

ジャケット

/

アディダスオリジナルス