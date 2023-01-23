『ACE エース PROTECA プロテカ スーツケース 機内持ち込み【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 06時 04分に出品され03月23日 06時 04分に終了予定です。即決価格は11,180円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ACE プロテカのスーツケースです。



複数回使用しています。

輸送に伴い、表面は汚れがあります。

(7枚目参照)



内装は汚れなく綺麗な状態です。

キャスターもしっかり動きます。



TSAロックは搭載されていません。



収納が多くとても使いやすいスーツケースです。



【サイズ】

縦45×横30×奥行20 ㎝ (キャスター込み)

機内持ち込みサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: エース

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ACE

エース

PROTECA

プロテカ

スーツケース

機内持ち込み