『coen OUTLAST (R) キルティング ライナーコート 2018AW【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 13時 22分に出品され03月11日 13時 22分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コーエンのミリタリーコートです。





同ブランドではシーズン毎にライナーコートが出てますが、

個人的には2018年のこのモデルが

外ポケットが変に目立たなくて

1番スタイリッシュなデザインだと思います。



探していた方はわかると思いますが

メンズモデルのこちら

人気色のカーキLサイズはなかなか出回らないかと思います。



着用回数も少なく状態も良好な古着ですので

秋冬用のアウターを探している方は是非如何でしょうか？





サイズ表記L



肩幅 46

身幅 56

袖丈 60

着丈 94





定価¥15000程









以下商品説明



レディースで爆発的ヒットを記録している

ミリタリーコートがメンズに登場!!



【機能性のある温かい中綿素材＝OUTLAST（R）を用いたアウター】

「OUTLAST(R)(アウトラスト(R))」を用いたアウターが登場。こちらはノーカラー、

ロングタイプのデザインとなっており、

表面のひょうたんキルトがアクセントになったアイテムです。

中綿にはアウトドアブランドでも広く使われている

アウトラスト（R）の中綿を使用。

冬場や天候が悪い日にも活躍してくれる

快適なアウターに仕上がっております。

インナーはニット等

少しきれい目カジュアルで合わせるも良し。

スウェットやカットソーで

アメカジテイストで合わせるも良し。

ボトムスはスリムなパンツ～ワイドなパンツまで幅広く対応。

ノーカラーのため、マフラーやスヌードを

アクセントにしたスタイリングがオススメです。

メンズではなかなか見かけない

ロングタイプのミリタリーライナー風コートの為、

争奪戦必至の1着です！



アウトラスト(R)とは・・・米国NASAのために開発された技術で、極寒の天候下でも寒くなりすぎないように、また高温の環境下でも暑くなりすぎないように、温度調整を助けてくれる機能素材です。





その他にも、



ヴィンテージ

ビンテージ

シルバーアクセサリー

80s90s

80年代90年代

古着used

ストリートカジュアル

アメカジ 等お好きな方におすすめのUSED品を中心に出品しています。







#coen

#コーエン

#ミリタリーコート

#キルティングコート

#ライナーコート

#古着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: コーエン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ coen

OUTLAST

(R)

キルティング

ライナーコート

2018AW