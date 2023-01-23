『inkインクリメイク コーチジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 12時 20分に出品され05月03日 12時 20分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 inkインクのリメイク コーチジャケットです。

購入後 試着のみで着用しておりませんので 状態もいいと思います。



SizeM 身幅51cm 着丈71cm

多少の誤差はご了承ください。



この商品は古着特有の雰囲気を活用・再構築したアイテムですので、もともとダメージ（傷・色落ち・シミなど）があります。ご理解の上でご購入を検討していただけると幸いです。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: インク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ inkインクリメイク

コーチジャケット