『ARTPHERE 富岡鞄 ボストン/トートバッグ ターコイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 11時 17分に出品され03月25日 11時 17分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「いつも一緒にでかけたい」をテーマにつくられた豊岡鞄アートフィアーのウォークライントートバッグ。ターコイズブルーのカラーが華やかですが、同時に大人っぼい落ち着きも感じさせます。



10号帆布にカラーPUコーティングを施しています。革のような質感が特徴で使い込む程に味わいが増す。1泊くらいの旅行バッグにも最適！カジュアルシーンでの普段使いにも最適な1品です。



サイズ：W430×H320×D150ｍｍ



- 色: 青、ターコイズブルー

- 素材: ナイロンとレザー

- スタイル: トートバッグ

- 金具: 金色の金具

- ハンドル: 2本のハンドル

- デザイン: シンプルで洗練されたデザイン

- 底部: レザーの底部

- 重さ 約900g

- 定価 33,000円

- 男女兼用



目立った使用感も無く良いコンディションですが、中古品をご理解の上ご購入を宜しくお願いします。



カラー...ブルー



特徴...マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アートフィアー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ARTPHERE



富岡鞄

ボストン/トートバッグ

ターコイズ