『SeeAudio Bravery 4BA HiFi IEMイヤホン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 04時 50分に出品され03月25日 04時 50分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使わなくなったので出品します。

Sサイズのイヤーピースのみやや使用感あります。

動作確認正常でした。





☆商品説明☆

高性能のバランスの取れたアーマチュアドライバーによる真のハイファイサウンド: See AudioはBraveryのためにアコースティックアーキテクチャを設計し、両側に4つの高性能BAドライバーを搭載しています。 このペアは、世界最大のドライバーブランドであるKnowlesとSonionの両方のプレミアムバランスアーマチュアを使用しています。 Braveryの特徴は、ローエンドには2つのKnowles BAドライバー、1つのSonion BAドライバーはミッドレンジ用、1つのKnowles BAドライバーは高周波応答用です。

【 正確なチューニング 】 このIEMは、高周波レスポンスを拡張し、大音量のリスニングレベルでも疲れや過酷なことなく高い透明度と透明度を維持します。 パワフルな低音、ラブリーボーカル、細かな楽器、さらには総合的な調色性も兼ね備えたハイレゾサウンドだけで、様々なジャンルの音楽によく引き立ててくれる、なめらかな全体的な音色です。

プレミアムHAKUGEI ケーブル: See Audioは中国を拠点とするIEM高級アップグレードケーブルブランド、Hakugeiと提携しています。 ユーザーに完璧な音響体験を提供するBraveryの相乗効果に完璧にマッチするカスタマイズされた6N OCCケーブルをデザインしました。 このケーブルには、0.78mm 2ピンコネクターと3.5mm ターミネーションプラグが付属しており、簡単に接続できます。

インイヤーモニター SeeAudio Bravery 4BA HiFi IEMイヤホン 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし