『Pelargonium mirabile ペラルゴニウム ミラビレ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 16時 47分に出品され03月10日 16時 47分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミラビレの挿し木です。



夏から発根管理して、最近新しい葉が展開しました。芽も見えますので、これからどんどん展開していくかと思います。



セラアート3号鉢に植えていますので、サイズの参考にお願いします。

鉢のまま段ボールに梱包して発送させていただきます。

可能な限り丁寧に梱包しますが、葉折れ、土こぼれ等が発生する可能性はありますが、保証は致しかねます。



植物は日々成長しますので、撮影時から変化する場合もございます。



北海道、沖縄、離島には対応できませんので、何卒よろしくお願いします。



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品種名···ペラルゴニム・ミラビレ 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>塊根植物・コーデックス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし