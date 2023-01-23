『ローランドRoland bridge cast x 動作確認のみ使用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 13時 40分に出品され03月22日 13時 40分に終了予定です。即決価格は26,520円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Roland bridge cast x 動作確認しただけ。

2024年5月にアマゾンで息子に買いましたが動作確認したのみ使用してその後家を出ていきましたので出品します。傷などは一切ないと思いますが写真で確認してください。配信用に購入したようです。

発送を4-7日になっていますが直ぐ発送する場合がございます。よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器 商品の状態: 未使用に近い