『ヨウジヤマモト ロングコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 01時 16分に出品され04月01日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヨウジヤマモトの綿のロングコートです。

お色味はネイビー。

20年近く前のものです。



特長は、

細身のＩラインシルエット

肩のタックによるシンプルだけど独特な形

太めの袖ベルトや肩の￼エポーレット



細身なので中に着込むような着方はできません。

すっきりと洗練されたシルエットです。

※サイズ表記は1になります。



※襟周り、ポケット口、エポーレットの先や袖口ベルトの縁に日焼けや色褪せがあります

※中古品につきご理解ある方のみのご購入をお願いいたします

※自宅保管、猫がいます

※お届けは簡易包装になりますことご了承ください



#ヨウジヤマモト #レディースコート #綿コート #ロングコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ヨウジヤマモト

ロングコート