『＊希少＊ ラルフローレン リュック ショルダーバッグ バケツ オールレザー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 13時 40分に出品され04月01日 13時 40分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少なヴィンテージ ポロ ラルフローレンシボ革を使用したバケツ型巾着ショルダー&リュックバック



レザーは目立ったスレや色落ちも無く、

まだまだこれから充分にご使用になれます。

内部も特に汚れも無く、ヴィンテージの良品です。



・サイズ



高さ 約32cm

口径 約23cm



状態の判断は個人差がございます。

中古品として許容できない方、

神経質な方、完璧をお求めの方のご購入はご遠慮下さいませ。



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#ヴィンテージ

#ポロラルフローレン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ＊希少＊

ラルフローレン

リュック

ショルダーバッグ

バケツ



オールレザー