『最高級✨️FAB ファブ カウチンセーター カナダ製 バージンウール 緑【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 08時 25分に出品され03月10日 08時 25分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品番号 :91



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✅商品名✅



FAB ファブ カウチンセーター カナダ製 バージンウール 緑 グリーン



✅商品説明✅

カナダFAB社製のカウチンセーターで非常に珍しいアイスホッケー柄です！

バージンウールというまだ1度も毛を刈り取られたことの無い子羊から取れたものを使用しているため、柔らかく優しい肌触りになっております✨️

市場にも出回ることはほとんどなく入手困難品です。



✅カラー✅

画像参照



✅生産✅

カナダ



✅素材✅

ウール



✅表記サイズ✅

なし(M〜Lサイズ)



✅実寸サイズ✅

肩幅：45cm

身幅：53cm

着丈：64cm

袖丈：51cm



※実寸につきまして多少の誤差はご了承ください。

※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認ください。

※サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。



✅コンディションランク✅

BC



※汚れなどはできる限り写真にて掲載しております。まずは画像をご確認ください。



S 新品・タグ付き

A 未使用、もしくは新品同様の良好な状態

B 全体的に目立ったダメージや汚れは見当たらない状態

C 外観に多少のスレ、汚れは見られるものの着用には問題のない程度

D 状態が悪く使用感の強いお品



✅お取引について✅

複数同時購入で特別価格にてご案内させていただきます。



#グッドリユース★アウター★専用ページ



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また何かご質問がございましたらお気軽にコメントください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ファブ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 最高級✨️FAB

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カウチンセーター

カナダ製

バージンウール

緑