『ニューバランス スニーカー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 04時 33分に出品され05月08日 04時 33分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ニューバランス✖︎ニコアンドのコラボスニーカーです♪

ベージュカラーで可愛いです！

26センチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ニューバランス スニーカー