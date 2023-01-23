『古川雄大 SUMMER VACATiON(初回限定盤)(CD＋DVD)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 17時 03分に出品され03月03日 17時 03分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古川雄大 SUMMER VACATiON(初回限定盤)



■CD

origin of MIRACLE

燃えよ太陽

どうなってんの？

形のないモノ

僕らのキオク

I KNOW



■DVD-VIDEO CLIPS

origin of MIRACLE

Making of origin of MIRACLE





中古品を購入して、PC取り込みのため一回再生したのみです。

DVDも購入後一回再生したのみ。



ディスク盤面に少し薄めのキズが有りますが比較的状態は良い方だと思います。（再生に全く問題ありません）

歌詞カードの状態も良好だと思います。



中古品になりますので、その点ご理解いただければご購入ください。



プチプチに包んでらくらくメルカリ便にて発送します。



#古川雄大 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>邦楽 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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邦楽 タグ 古川雄大

SUMMER

VACATiON(初回限定盤)(CD＋DVD)