『田崎広助、絵画、油彩、SM号、朱富士、肉筆、新品額縁、片岡球子、向井潤吉。【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 16時 18分に出品され03月18日 16時 18分に終了予定です。即決価格は20,930円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|新品、未使用
風景画
¥ 575000
古布アップリケ パッチワーク ちりめん細工 タペストリー のれん 宮脇綾子
¥ 10374
メルカリ絵画 絵 額付き (黒) 油絵F3-092018 可愛い子犬猫と女の子
¥ 24480
マルク・シャガール 「村の上の道で」 絵画
¥ 13600
文化勲章受章作家 複製画 美品 東山魁夷 潮聲 絵画 絵画 風景画 美術品 イン
¥ 90720
林原美術館所蔵 洛中洛外図屏風 狩野永徳作 レプリカ
¥ 16100
山の流れ
¥ 15000
【原画 肉筆】北村直登 5645 「何か忘れてる気がしてる羊」 SMサイズ
¥ 12400
クロード・モネ、「Water Lilies」、厳選、希少大判画集・額装画
¥ 14625
五位野 正博士の手彩色 鏡の中のホッホ 歌川 正国 五位野 正博士
¥ 275000
絵 ムリリョ 羊飼いの少年（聖ジョンと子羊）
¥ 5399999
銅版画 羊飼い 1846年
¥ 15000
井上直久 イノウエナオヒサ 多層海好天
¥ 137500
山本芳翠西洋画風肖像画幅 Yamamoto Fosui
¥ 1100000
沖縄縁側シーサースケッチ原画
¥ 7800
ベルナール・ケルフィリー KERFILY「丘の村」油彩 風景画 額装 フランス
¥ 20513
Jonas Claesson WHALE SHARK額装
¥ 10900
天然石絵画・貴石絵画・アンテーク美術工芸品／孔雀（クジャク］／昭和レトロ
¥ 7713
落札価格20930円
20 入札履歴
終了
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