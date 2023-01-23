『[ PHATRNK・ふぁっとらんく・ファットランク] 刺繍ロゴ パーカー ブルー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 19時 12分に出品され04月04日 19時 12分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

PHATRNKは、ユニークなデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このパーカーは、そのスタイルと快適さを兼ね備えています。



【デザインと機能】

フロントポケットが付いており、実用性も考慮されています。ブルーの色合いは、さまざまなコーディネートに合わせやすく、カジュアルなスタイルに最適です。



【着心地】

柔らかい素材で作られており、着心地が良く、リラックスしたい時にぴったりのアイテムです。



- ブランド: PHATRNK

- 色: ブルー

- デザイン: フロントポケット付き

- タグ: PHATRNK

- ロゴ: 大きなロゴプリント



2年前に購入したファットランクのロンＴです。



数回ほど着ましたがほとんど未使用に近いです。

多少の汚れや毛玉はご了承ください



大変人気で再販するか分からない激レアののパーカーなのでいかがですか^^



自宅保管の為神経質な方は御遠慮下さいm(_ _)m





ご覧いただきありがとうございます。



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カラー···ブルー



柄・デザイン···刺繍 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ [

PHATRNK・ふぁっとらんく・ファットランク] 刺繍ロゴ パーカー

ブルー