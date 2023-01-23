『希少 Jcrew ジェイクルー ダウンジャケット 90s こげ茶 グランジ 古着【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 02時 14分に出品され03月10日 02時 14分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 おしゃれさんいらっしゃい︎︎︎︎☾



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即購入大歓迎です

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︎︎︎︎item



︎︎︎︎

Jcrew ダウンジャケット になります。



秋冬におすすめです





こげ茶 ブラウン カラー



ポリエステル100%

裏地 ナイロン



中わた

ダウン70%

フェザー30%



︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎condition : used 多少の使用感あり



︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎☑︎ size S

︎︎︎︎☑︎ 着丈 60

︎︎︎︎☑︎ 身幅 49

︎︎︎︎☑︎ 肩幅 60

︎︎︎︎☑︎ 袖丈 41



⚠︎︎古着になりますので 小傷や状態、風合いなどヴィンテージにご理解の上ご購入ください

⚠︎︎多少の誤差はご了承くださいませ



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information



vintage item から人と被らない 一点物 まで個性的 で少し変わった古着をお届けします



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︎︎︎︎☑︎ #古着屋Retro

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︎︎︎︎☑︎ 管理番号2877 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ジェイクルー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

Jcrew

ジェイクルー

ダウンジャケット

90s

こげ茶

グランジ

古着