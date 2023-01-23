『DELL ディスプレイ ゲーミングモニター ジャンク【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 11時 06分に出品され03月30日 11時 06分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質なディスプレイ】

DELL製のモニターは、クリアな画質と優れた色再現性を提供します。プロフェッショナルな用途にも適しており、長時間の使用でも目が疲れにくい設計です。



【ゲームを勝利へ導く高フレームレート】

144Hzの高フレームレートで、数コンマを争うFPSなどのアクションゲームを快適にプレイできます。



【多様な接続性】

HDMI、DisplayPortなどのポートを備えており、さまざまなデバイスと簡単に接続できます。これにより、デスク周りをすっきりと保ちながら、効率的に作業が可能です。



【調整可能なスタンド】

スタンドは調整可能で、自分の好みに合わせた視聴角度を設定できます。これにより、快適な作業環境を実現します。



- ブランド: DELL

- ポート: HDMI, DisplayPort

- スタンド: 調整可能

- 色: 黒



Dell S2421HGF 23.8インチ ゲーミングモニター /FPS向き/フルHD/TN非光沢/DP・HDMIx2/高さ・傾き調整/1ms/144Hz/AMD FreeSync Premium)



ご覧いただきありがとうございます。

本製品は電源が入らなくなった為ジャンク品として出品させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし