『マイケルコース クロスボディ バッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 00時 08分に出品され04月09日 00時 08分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マイケルコース

SINCLAIR ショッパー トートクロスボディ

エクストラスモール - MKシグネチャー

定価¥33000



サイズ

高さ18.5cm×幅15cm×マチ6cm

(持ち手:21cm)



重さ:300g



公式通販サイトにて購入

10回も使用してないです。



プロフィールをご覧の上、即購入⭕️



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ マイケルコース クロスボディ バッグ