『シャネル ラムスキン ヴィンテージマトラッセ ショルダーバッグ C210【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 11時 16分に出品され03月11日 11時 16分に終了予定です。即決価格は97,900円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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エレガントの証として世界中の女性に憧れられているシャネルの定番人気マトラッセ♪

柔らかな質感のラムスキンを使用しており、最高級のバッグです！

高級感溢れるブラック×ゴールドカラー

年代問わずお使い頂けます



【素材】ラムスキン

【カラー】ブラック

【金具】ゴールド

【仕様内】ポケット×3 中ポケット×2 外ポケット×1

【サイズ】約W27×H18cm×D7.5cm ショルダー約45～65cm肩掛け可

【シリアル】 8番台

【付属品】ギャランティカード ※シールなし

【購入元】オークネット



コンディション

外観

通常使用による使用感等ございますが

目立つ剥げやダメージなく綺麗な状態。



内側

僅かなスレキズ程度で、ベタつき、剥がれなどの不具合やダメージも無く良好です



高級感あふれるラムスキンの輝きがしっかりとあり、これからも愛着を持ってご使用いただくことができます。



☆安心の品質☆

・鑑定済み正規品のみを扱うオークションから購入しております。

・商品はクリーニング、メンテナンス済みです。



☆注意事項☆

※ヴィンテージ品にご理解いただける方を対象に販売しております神経質な方はご購入をお控えください。

※正規品しか出品しておりませんのでコピー品の疑いを心配される方はご購入をお控えください。



C210 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ シャネル ラムスキン ヴィンテージマトラッセ

ショルダーバッグ C210