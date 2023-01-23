『パーティーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 15時 19分に出品され04月28日 15時 19分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 百貨店にて購入。

1回使用しました。



横、約18センチ

縦、約10センチ

幅、約6センチ



チェーン付き。取り外し不可



汚れ等については写真にてご確認ください。

自宅保管のため気になる方はご遠慮ください。

すり替え防止の為、返品は受付ません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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バッグ タグ パーティーバッグ