『新品 ロンシャン LPG 限定ショルダーバッグ 黒白 M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 20時 11分に出品され03月07日 20時 11分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご訪問いただきありがとうございます。

●新品未使用



折りたたんだ状態での発送となります。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません



●寸法：上部幅約43CM、下部幅約32CM、高さ約26CM、厚さ約17CM、取り外し可能なショルダーストラップは長さ約104CM、幅4CM、手の高さ約12CM 。ショルダーストラップの長さは調節可能です。

*上記の寸法は手作業で測定したもので、2〜3CMの誤差が生じる場合がありますが、これは正常な現象です。

*返品の根拠としては使用されません。実際の状況が優先されます。





海外正規店（ロンシャン直営店）からのご購入、

これは本物です。



フランス製



☆ご注意ください☆

ナイロン生地の特性上、シワや色ムラがある場合がございます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

内側のコーティングの都合上、ビニール特有の匂いがする場合がございますのでご了承ください。

正規品ではございますが、海外製品となりますので、日本のデパートやセレクトショップと同等の完成度をお求めの方、神経質な方はご購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品

ロンシャン

LPG

限定ショルダーバッグ

黒白

M