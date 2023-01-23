『シークレットハニー セットアップ 新品未使用【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 14時 13分に出品され03月07日 14時 13分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正規品。紙タグだけ切り袋に入れてあります。着用していません。しっかり見ましたが汚れありません。



季節···秋冬



シルエット···フレア



柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: シークレットハニー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ シークレットハニー

セットアップ

新品未使用