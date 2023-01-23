『AirPods Pro(第2世代/USB-C) MTJV3J-A【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 51分に出品され03月28日 09時 51分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【同梱物】

AirPods Pro

スピーカーを搭載したストラップループ付きMagSafe充電ケース

シリコーン製イヤーチップ（4サイズ：XS、S、M、L）

USB-Cケーブル



10回以内使いました。



綺麗状態です。





すり替え・トラブル防止のため、返品はお断りしています。



素人保管ですので、ご理解いただける方ご購入をお願いします。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし