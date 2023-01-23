『ゴールドファイル ビジネスバッグ ブラック A4 GOLDPFEIL 本革黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 15時 25分に出品され03月06日 15時 25分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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〇ブランド



GOLDPFEIL ゴールドファイル





〇アイテム



【 高級 上質 極上 希少 レア⠀美品】



GOLDPFEIL ビジネスバッグ ブラック A4 本革黒 ゴールドファイル ブリーフケース 本革 黒 オールレザー ビジネスバッグ ノートPC収納可 ハンドバッグ 通勤 通学 仕事 ビジネス メンズ 大容量





○カラー ブラック ゴールド



○素材 レザー 本革





○サイズ

タテ 29cm

ヨコ 41cm

マチ 8cm

ハンドル 35cm



平置き実寸。





○コンディション → A～B

比較的美品コンディション



*下記基準でランクを決めております。



SS[新品レベル]:使用の形跡が全くない商品



S[新品同様レベル]:使用感がほぼなく、新品並みの商品



A[美品レベル]:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品￼



B[きれいめレベル]:やや使用感あり。目立ったキズ汚れがなく問題なく着用できる商品



C[ふつうレベル]:使用感あり。キズや汚れが少しあるが着用には影響がない商品



※あくまで中古品ですので、完璧な商品をお求めの方、また繊細な方は購入をお控え下さい。













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