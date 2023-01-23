『（ジャンク)MacBookpro 2018 13【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 00時 40分に出品され03月25日 00時 40分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MacBook Pro 2018年モデル 13インチ - Catalina, 8GBメモリ, 256GBストレージ - 売却



2018年モデルの13インチMacBook Proを出品します。macOS Catalinaを搭載し、8GBメモリと256GBのSSDを備えています。Touch Bar搭載で、軽作業や学習、エンターテインメント用に適したモデルです。



•主な仕様：

•画面サイズ：13インチ

•OS：macOS Catalina

•メモリ：8GB

•ストレージ：256GB SSD

•Touch Bar：右半分に不具合があり、音量調節が正常に機能しないほか、一定の頻度でチラつきが発生します（音量調節は設定から変更可能です）。

•右半分の頻繁なチラつきは使用感に影響が出る可能性があるため、外部ディスプレイに接続することで問題を回避する方法も考えられます。



約2年間使用しておらず、室内保管していたため、比較的良い状態ですが、あくまでジャンク品として出品します。予備パーツや修理用としてご利用いただけます。



ご注意：



•Touch Barの一部に不具合があるため、ノークレーム・ノーリターンでお願いいたします。

•充電ケーブルおよび箱は付属しませんので、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル