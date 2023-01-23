『Phingerin futon coat【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 16分に出品され04月01日 08時 16分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Phingerin のフトンコートです。

名前の通り、サイドにボタンがあり外す事で一枚の布団のようになります。

中に着ない時に肩に背負う用の肩紐もついています。

使用感は多少ありますが、傷汚れはございません。

まだまだ全然着られます。

大きな身幅ながらも袖丈、着丈ジャストな丈感で着る事のできる、スナップコートです。薄着の上からも、アウターオーバーも可能で、寒い時期の始まりから真冬まで使用できて便利です。

ポケットが大きく実用性にも優れています。

Phingerinは米津玄師さんやSixTONESの京本大我さんがMVで着用されて話題になったブランドでもあります。

Kidill好きな方にもおすすめです。

着丈 79cm

身幅 98cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: フィンガリン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Phingerin

futon

coat