『TODS トッズ Tタイムレス レザー ショッピングバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 16時 42分に出品され03月20日 16時 42分に終了予定です。即決価格は10,056円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうごさいます。

●サイズ：

サイズ:

底の長さ：34㎝

上の長さ：50㎝

高さ：28㎝

マチ：14㎝

【付属品】保存袋

★素人採寸ですので、多少の誤差があります。予めご了承ください

★撮影環境やご利用の携帯などによって色味は若干違う場合がございます。予めご了承ください。

★ 輸送により、外箱にシワ凹み破れ汚れ等おこる場合がございます。

こちらは並行輸入品でございます。並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。

※国内正規品とは作りが異なる場合がありますので予めご了承ください。

※海外製TODS トッズ Tタイムレス レザー ショッピングバッグ

品の為、製造工程上のほつれや汚れなどがございますので、ご了承下さい。

※また、すり替え防止の為、購入後の返品は出来ませんので、ご理解いただいた上で購入をご検討下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

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トッズ Tタイムレス レザー ショッピングバッグ