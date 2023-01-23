『二胡 高級全紫檀 インド紫檀 龍頭彫刻二胡 新品 調弦済み/古月琴坊・黄建洪氏【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 14時 22分に出品され03月18日 14時 22分に終了予定です。即決価格は108,615円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>弦楽器
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格108615円
822 入札履歴
終了
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