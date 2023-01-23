『二胡 高級全紫檀 インド紫檀 龍頭彫刻二胡 新品 調弦済み/古月琴坊・黄建洪氏【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 14時 22分に出品され03月18日 14時 22分に終了予定です。即決価格は108,615円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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高級紫檀二胡で、龍頭の彫刻が美しい黄建洪氏作成の二胡です。

全紫檀となり、木目・色合い共に素晴らしい楽器です。

当会でも人気の商品となります。



※年々、唐木は値上がりが凄く、購入を迷っていた方にお勧めです。

※大手国内専門店での販売価格は40～50万（税別/扱い店により価格に違いが御座います）のお品です。



【商品説明】

＊材質：インド紫檀（全紫檀）

＊ニシキヘビ皮：ミャンマー産ニシキヘビ

＊音色：明瞭で深みがある

＊付属品：微調整器・音マット・専用二胡弓・駒（設置済み）・松脂・替え弦1組・ハードケース

＊産地：中国（輸入品）



☆配送：らくらくメルカリ便



★新品では御座いますが、調弦済みの状態にて発送する為、弓や本体に少々松脂が着きます。ご了承ください。



☆当会は古月琴坊製品（製作者・黄建洪氏の物も含む）取扱い代理店です。



※ご注意

龍頭彫刻二胡は複数ある為、画像の一部は以前の商品画像を使用しています。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>弦楽器 商品の状態: 新品、未使用