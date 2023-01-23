『New Balance 993 スニーカー Made in USA【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 23時 15分に出品され04月05日 23時 15分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】

new balanceの993モデルは、アメリカ製で高品質なスニーカーです。特に耐久性と快適さが求められる方に最適です。



【デザインと素材】

グレーの色合いが特徴的で、スエードとメッシュのコンビネーションがスタイリッシュな印象を与えます。どんなコーディネートにも合わせやすいデザインです。



【快適な履き心地】

Heritageシリーズは、長時間の着用でも疲れにくい設計がされています。クッション性に優れたソールが、足をしっかりサポートします。



2年前に新品で購入

数回はいたのみです。

付属の箱は捨ててしまったので

別の箱にておくります





- ブランド: new balance

- モデル番号: 993

- 製造国: USA

- 色: グレー

- 特徴: Heritage



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ New

Balance

993

スニーカー

Made

in

USA