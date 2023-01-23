『プラダ PRADA リュック バックパック ナイロン 三角ロゴ COCOカラー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 23時 38分に出品され03月31日 23時 38分に終了予定です。即決価格は12,490円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品詳細】

【ブランド】プラダ PRADA

【サイズ】高さ: 28cm 横: 30cm マチ: 20cm

※手採寸につき誤差はご了承下さいませ



【仕様/機能】

開閉式 :巾着式

内側 :ファスナーポケットx1

外側 :ポケット x2

【素材】ナイロン

【カラー】ブラウン

【白ダグ】NO.60

【付属品】ギャランティカード



【購入先】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済



◾️ペット・喫煙者はおらず、商品に特に匂いは感じられません。

◾️即購入歓迎です！



【状態】色落ちなど多少の使用感はあります。内部のポケットに破れあり。ベタつきはございません。金具等に不備なし。専門店などで染色或いはご自身でできる方は染色されるのをお勧めします。状態は写真でご確認お願いします。



『中古品』というお品になりますので神経質な方のご購入はお控え下さいませ。



【発送】

☆原則としてご入金から1-2日以内に発送させていただきます。遅れる際は事前にご連絡いたします。

ポリ袋及びプチプチなどで簡易包装して発送させて頂きます。



【返金保証】

☆万が一正規品ではない、明らかに説明分や画像と異なっているなど、こちらの不備があった場合は返品、返金対応(送料は購入者様負担)させていただきますのでご安心してお買い求めくださいませ。



※評価後には返品返金できかねますので、何かありましたら評価前にご連絡ください。商品に問題があった場合、評価前にご連絡頂ける方のみご購入お願い致します。



※他サイトにも出品してる為、削除やキャンセルさせて頂く可能性がございます。ご了承下さい。



※ヤフー管理のフリマサイトでは規約上、返品の場合でも手数料が発生してしまう為、返金額は取引手数料及び送料を差し引いた金額の返金になります。



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24110201



大阪府公安委員会 第62206R054631号



カラー···ブラウン



バッグサイズ···M 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダ PRADA



リュック バックパック ナイロン 三角ロゴ COCOカラー