『極美品 COACH コーチ 1011 スモールタウン タウンバケット 2way【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 04分に出品され03月23日 12時 04分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



【商品詳細】



・ブランド名

COACH コーチ 1011



・カラー

ベージュ



・サイズ

縦 22cm

横 20cm

マチ 10cm

持ち手長さ 36cm

持ち手高さ 18cm

ショルダー長さ 94～112cm

※ 素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。



・素材

レザー



・発送

最安値の方法で送らせていただく予定です。

発送方法は、変更する場合があります。



・状態

目立ったキズや汚れはなく、全体的にとても良い状態だと思います。

素人確認のため、写真でよくご確認をお願い致します。

あくまでも中古品であることをご理解いただいた上でご購入下さい。



・購入元

大手リユース店



※ ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

※ 基本的にUSED品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。

※ 迅速な対応と発送を基本としておりますが、仕事の都合で即日対応が出来ない場合もありますのでご了承ください。

※ ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。

カラー...ベージュ

ショルダーバック トートバック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品

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