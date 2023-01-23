『フェイラー ファミリア ハイジアップルフォレスト チャームポーチ ファミちゃん【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 18時 42分に出品され03月20日 18時 42分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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FEILER(フェイラー)とfamiliar(ファミリア)のコラボの第２弾ハイジアップルフォレストのチャームポーチ(ファミちゃん)です。

※写真の商品をお送りします。



新品、未開封のままで防水の袋にお入れして匿名配送のゆうパケットポストでお送りします。





【サイズ】単位(cm)

縦 横 マチ : 11 12 1.5

※表記のサイズから若干前後する場合があります。



HAF-241361（取扱店舗限定）





ご覧いただきましてありがとうございます。

どうぞよろしくお願いいたします。







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カラー...ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

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