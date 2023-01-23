『テーラー東洋 スカジャン リバーシブル サテン 中綿入り ALASKA 刺繍【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 11時 38分に出品され03月31日 11時 38分に終了予定です。即決価格は13,790円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 東洋エンタープライズの黒と緑xオレンジ色のスカジャンです。人気のアラスカ刺繍の中綿キルティングタイプの物になります。目立つ傷や汚れはありません。



裄丈71

身幅50

着丈60 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: トウヨウエンタープライズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ テーラー東洋

スカジャン

リバーシブル

サテン

中綿入り

ALASKA

刺繍