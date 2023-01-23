『POCKETALK ポケトーク S 翻訳機 白【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 08時 10分に出品され03月12日 08時 10分に終了予定です。即決価格は10,919円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 POCKETALK ポケトーク S 白 翻訳機です。



使用する機会がないので出品いたします。



グローバル通信は切れていますが、Wi-Fi接続で問題なく使用できます。



中古品、自宅保管しておりますので、お気になさらない方のご購入をお願い致します。



状態は写真でご確認ください。



【製品概要】

POCKETALKは、旅行やビジネスシーンで役立つ高性能な翻訳機です。多言語対応で、瞬時に翻訳が可能です。



【付属品】

充電器、USBケーブル、取扱説明書 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>旅行用品>>>旅行用家電 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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