『RODE M5 マッチドペア コンデンサーマイク M5-MP【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 02時 09分に出品され05月07日 02時 09分に終了予定です。即決価格は10,800円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年に購入して、3回ほど室内で使用。

保管状態も良好です。

マイクのホルダーに写真の通りスレあり。

マイクのカバー（マイクに被せるスポンジ）は未使用です。



お値引きはご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし