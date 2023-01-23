『FURLA ピンク レオパード柄 ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 11時 04分に出品され04月12日 11時 04分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランド】

FURLAのショルダーバッグは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られています。



【デザイン】

このバッグは、ピンクのレオパード柄が特徴で、カジュアルなスタイルにもぴったりです。持ち手はしっかりとした作りで、使いやすさを追求しています。



【素材】

キャンバス素材を使用しており、軽量で耐久性があります。日常使いに最適なアイテムです。



- ブランド: FURLA

- 色: ピンク

- デザイン: レオパード柄

- 素材: キャンバス

- タグ: FURLA



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FURLA

ピンク

レオパード柄

ショルダーバッグ