『エトロ コンフォーターカバーピローケースセット シングル 掛け布団カバー枕カバー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 13分に出品され03月19日 08時 13分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ETRO

コンフォーターカバー、ピローケースセット

シングルサイズ



セット価格となります。

ずいぶん前に百貨店にて購入しました。3度ほど使用しましたので台紙はありません。



折りシワ、洗濯シワはあります。ご了承いただける方のみよろしくお願いします。



- デザイン: 花柄

- 色: 赤、クリーム色

- ブランド: ET

- 型番: CTF 213 2101

- 商品名: コンフォーターカバー SL

- サイズ: 150cm x 210cm 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>寝具>>>シーツ・カバー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エトロ