『極美品 HERMES エルメス エールバッグＭＭ ブラック 2way 正規品【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 22時 07分に出品され03月09日 22時 07分に終了予定です。即決価格は69,000円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|エルメス
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落札価格69000円
908 入札履歴
終了
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