『極美品 HERMES エルメス エールバッグＭＭ ブラック 2way 正規品【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 22時 07分に出品され03月09日 22時 07分に終了予定です。即決価格は69,000円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



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商品 特徴

HERMES エルメス エールバッグＭＭ ブラック 美品 2way



縦 36

横 37

マチ 13

平置き実寸

若干の誤差はご了承下さい。

着画はお断りいたします。



【金具カラー】ゴールド金具

【付属品】

鍵、カデナ、替えバッグ、ストッパー

箱、

【品番 型番】 □D刻印



国内正規店で購入



状態 写真と同じく、とても綺麗な状態です。



素 キャンバス レザー

画像確認願います。



配送

1〜2日での発送させて頂きます。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





※購入後の返品はお受けしませんので、質問がある方はコメントにてお願い致します

ご希望があればお写真なども追加致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品



HERMES

エルメス エールバッグＭＭ ブラック 2way

正規品