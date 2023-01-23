『Oakley Eyejacket Redux【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 08分に出品され03月27日 21時 08分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このOakleyのスポーツサングラスは、シルバーのフレームとグレーのレンズが特徴です。流線型のデザインは、アクティブなライフスタイルにぴったりです。



【機能性】

高い耐久性と軽量性を兼ね備え、スポーツやアウトドア活動に最適です。UVカット機能も備えており、目をしっかりと保護します。



【快適なフィット感】

調整可能なノーズパッドとテンプルデザインにより、長時間の使用でも快適に着用できます。



- 色: シルバー

- レンズ色: グレー

- ブランド: Oakley

- スタイル: スポーツサングラス



ご覧いただきありがとうございます。



決済後お届けまでだいたい20日 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ Oakley

Eyejacket

Redux