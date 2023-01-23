『銀座和光 WAKO✴バッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 16時 18分に出品され03月18日 16時 18分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 銀座和光 WAKOで定価3万円程で購入しました✴

お色はピンクで、皮で出来た上品で高品質なバッグです(*^^*)

こちら2～3回程使用しました！

外側は特に目立つ汚れなどなく綺麗な状態だと思いますが、8,9枚目の画像のように内側に汚れがあります。

中古品になりますので、商品の状態と自宅保管にご理解頂ける方のみご購入お願い致しますm(__)m



☑サイズ→縦約24.5㎝×横(一番長い所)約40㎝×マチ約12.5㎝

☑内ポケット→3つ

☑外ポケット→1つ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ワコウ カラー: ホワイト系/ピンク系

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 銀座和光

WAKO✴バッグ