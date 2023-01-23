『ラベンハム【 LAVENHAM 】キルティング ジャケット サイズ40【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 34分に出品され04月01日 04時 34分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ラベンハム ( LAVENHAM )

キルティング ジャケット サイズ40 です。





ラベンハム定番人気モデル。インナーのスーツが隠れるミドル丈です。シルエットはスッキリスタイリッシュでカジュアル、スポーティな印象が強いキルティング生地ですが、ビジネスシーンでもカッコよく着られる、一着あると大変便利なアウターです。これからの季節大変活躍してくれる一着だと思います。シーズン終わりに毎回クリーニングに出していたので、襟の若干の色褪せはあるかと思いますが、目立った汚れ等なく美品だと思います。



神経質な方やユーズドにご理解の無い方は購入をご遠慮ください。よろしくお願いします。





サイズ : 40、L

カラー : ネイビー

採寸 : 着丈78cm, 身幅59cm

裄丈84cm, 袖丈61cm

※ 素人採寸になります。



カラー···ブラック

素材(詰め物)···ダウン

フード···フードなし



カラー···ブルー

素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ラベンハム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラベンハム【

LAVENHAM

】キルティング

ジャケット

サイズ40