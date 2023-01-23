『Nike React Pegasus Trail 4 GTX ２６．５cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 26分に出品され03月29日 21時 26分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NikeのReact Pegasus Trail 4 GTX



２６．５cm

8.5 (UK) / 10 (US) / 42 (EUR)



GORE-TEX素材を使用しており、防水性が高く、悪天候でも安心して使用できます。トレイル用に設計されたアウトソールは、優れたグリップ力を発揮します。



靴ひもは、毎回履くたびに

靴ひもを結ばなくて良いように

履きやすく、

履いていても、緩みにくい

ように、編みあげています。



履いていて、緩んだと感じた時は両端の紐の端を引っ張ると締まります。



自宅内で、試着した程度で

未使用ですが、

ご理解いただける方の購入をお願いします。



- ブランド: Nike

- モデル名: React Pegasus Trail 4 GTX

- サイズ: 8.5 (UK) / 10 (US) / 42 (EUR)

- 色: Black/White/Coconut Milk

- 特徴: GORE-TEX防水機能

- アウトソール: トレイル用デザイン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

React

Pegasus

Trail

4

GTX

２６．５cm