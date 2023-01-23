『希少！ノースフェイス ナイロン マウンテンジャケット インナーセット 105XL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 46分に出品され03月27日 18時 46分に終了予定です。即決価格は10,826円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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リピーター様は300円値引きです‼︎



コメントなしで即購入頂いてもかまいません！



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ノースフェイス THE NORTH FACE メンズアウター 2枚重ね フルジップジャケット



アウターとインナーの2枚セット売りです。



【状態】

カラー：ブラック

サイズ：105(XL)

インナー付き

所々に汚れあり

両袖に汚れあり

チャックの金属部分に剝がれあり

ポケットが沢山あって便利

肌触りが良い

寒い冬にピッタリ

古着特有の臭いあり



【サイズ】

平置きのサイズとなります。

肩幅 :52cm

身幅 :61.5cm

袖丈 :61cm

着丈 :72cm

アウターサイズです。

インナーもサイズは一緒です。



素人採寸の為、誤差はご了承ください。



薄く梱包して発送する予定です。



⭐︎即購入優先⭐︎

先にコメント頂いても即購入希望者がいた場合、即購入の方にお譲りします。



ご不明な点がございましたら

ご購入前に、是非お気軽にコメントくださいませ。

AKY-30 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少！ノースフェイス ナイロン マウンテンジャケット インナーセット 105XL